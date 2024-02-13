Стартап Layla с помощью ИИ спланирует вам путешествие

Roam Around, основанный в прошлом году бывшим сотрудником Google, который занимался проектом Waze, заработал $ 1 миллион инвестиций от FLYR.com и Джейсона Калаканиса. Основное преимущество Roam Around — возможность создавать маршруты с учетом предпочтений пользователей, интегрируя информацию от TripAdvisor, Kayak, Viotr и GetYourGuide.

Layla, запущенная в прошлом году, использует ИИ-бота для планирования поездок, взаимодействуя с Booking.com и Skyscanner. Суть сделки заключается в том, чтобы объединить силы обеих платформ и обеспечить пользователям более качественную информацию о маршрутах.