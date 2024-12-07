Стартап Маска xAI сделает супер компьютер Colossus AI в 10 раз мощнее

Опубликовано 07 декабря 2024, 08:151 мин.
Стартап Маска xAI сделает супер компьютер Colossus AI в 10 раз мощнееХотя и так один из самых мощных
Стало известно о планах Илона Маска увеличить мощность своего суперкомпьютера Colossus AI, который обеспечивает мощности ИИ-стартапу xAI. По информации издания Financial Times, Colossus AI может быть усилен в 10 раз.
© Patrick Kennedy
Для этого в архитектуру суперкомпьютера будет включён 1 млн графических процессоров. При этом Colossus AI — один из самых быстрых суперкомпьютеров в мире.
В таком «разгоне» Маска поддержат компании Nvidia, Dell и Supermicro Computer, которые разместят свои операционные пункты в городе Мемфисе, штат Теннеси, где находится Colossus AI. Такое расширение мощностей предполагает вложения в размере десятков миллиардов долларов.