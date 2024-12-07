Стартап Маска xAI сделает супер компьютер Colossus AI в 10 раз мощнее

Для этого в архитектуру суперкомпьютера будет включён 1 млн графических процессоров. При этом Colossus AI — один из самых быстрых суперкомпьютеров в мире.

В таком «разгоне» Маска поддержат компании Nvidia, Dell и Supermicro Computer, которые разместят свои операционные пункты в городе Мемфисе, штат Теннеси, где находится Colossus AI. Такое расширение мощностей предполагает вложения в размере десятков миллиардов долларов.