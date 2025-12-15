Стартап по поиску лекарств с помощью ИИ привлёк $130 млн

Средства планируется направить на создание программного комплекса для компьютерного проектирования молекул. Раунд серии B совместно возглавили венчурные фонды Oak HC/FT и General Catalyst. Также в нём участвовали Thrive Capital, Menlo Ventures и сама компания OpenAI.

Сооснователь и генеральный директор Chai Discovery Джош Майер отметил, что последние пять-десять лет вокруг ИИ в области разработки лекарств было много шумихи, но сейчас технологии действительно начали работать.

Ранее компания представила свою новую модель Chai-2 для генерации антител. Эта система способна проектировать молекулы для лечения сложных заболеваний. По словам сооснователя и президента компании Джека Дента, если 2025 год был посвящён исследованиям, то 2026 станет годом внедрения, когда фармацевтические компании начнут интегрировать такие инструменты в повседневную работу.