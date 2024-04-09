Стартап разработает надувные модули для коммерческих космических станций

Первый модуль Max Space 20 запланирован к запуску на рейс SpaceX в 2025 году. Сжатый объемом два кубических метра для запуска, модуль развернется до 20 кубических метров после развертывания, что сделает его крупнейшим раздвижным модулем, запущенным на сегодняшний день.

Аарон Кеммер, один из основателей и генеральный директор Max Space, рассказал в интервью, что его интерес к раздвижным модулям возник из опыта работы в компании по космическому производству Made In Space, которая производила 3D-принтеры, используемые на Международной космической станции (МКС).

Концепция раздвижных модулей не нова. Технология была центральной в планах бывшей компании Bigelow Aerospace, которая запустила космические аппараты Genesis 1 и 2 и построила модуль BEAM, находящийся на ISS.

Компания разработала версию модуля Max Space 20 для тестирования и сейчас работает над полетной версией с улучшениями, такими как защита от мусора. Кеммер говорит, что их первые модули могут использоваться для других целей, например, для хранения.

Max Space не планирует строить собственную космическую станцию, а будет поставщиком для других компаний, разрабатывающих коммерческие космические станции.