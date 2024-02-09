Стартап Seabound создал систему захвата углерода на грузовом судне

Прототип системы Seabound помещается в несколько грузовых контейнеров, занимая минимум места на судне. Эта система разработана для установки на существующие суда и захвата углерода и серы из выбросов грязного дизельного топлива.

Газ из выбросов проходит через слой камешков из оксида кальция, и CO2 превращается в известковый камень. Система превращает дешевый материал в более ценный, что позволяет создать источник дохода, который может компенсировать капитальные и операционные затраты.

За несколько месяцев тестирования команда Seabound достигла эффективности захвата углерода 78% и более 90% захвата серы. При максимальной эффективности система сможет захватывать до 95% выбросов.

Тестовый запуск захватил около 1 тонны CO2 в день. Для крупного грузового судна, перевозящего около 150 000 тонн груза, с эффективностью захвата 95%, это может означать значительное снижение выбросов в атмосферу.