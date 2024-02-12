Стартап True Anomaly запустит спутники для наблюдения за объектами в космосе

Jackal, массой около 300 килограмм каждый, должны быть запущены на ракете SpaceX Falcon 9 в рамках миссии Transporter-10. Компания сосредоточена на военном рынке и планирует использовать спутники Jackal для поддержки деятельности Космических войск США.

Спутники Jackal будут выполнять важные задачи, включая обучение операторов маневренным тактикам, тренировки близких космических операций и тестирование полезных нагрузок в орбите. True Anomaly видит свою цель в конкуренции на рынке не-Земельных изображений, предоставляя возможность коммерческого использования подробных данных о космическом окружении.

Каждый Jackal оснащен пятью сенсорами, включая радар, инфракрасный камеры и видимые диапазоны. После демонстрации технологии в орбите, планируется создание констелляции из нескольких десятков спутников для мониторинга геостационарного пояса, где располагаются ценные спутники военных структур.