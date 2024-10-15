Стартап xAI Илона Маска установил 100 000 графических процессоров Nvidia H200

На это у стартапа xAI под непосредственным руководством Маска ушло всего 19 дней, что является настоящим рекордом: в среднем на качественное завершение такой работы требуется 3-4 года. В рамках проекта также было построено специализированное здание, оснащённое мощными системами жидкостного охлаждения и питания для интеграции 200 000 графических процессоров. То есть работы продолжатся.

Успех команды Маска прокомментировал глава Nvidia Дженсен Хуанг. По его словам, типичному ЦОДу в среднем необходимо три года на проектное планирование и ещё год на доставку и установку такого оборудования. А учитывая сложность оборудования Nvidia и специфику монтажа, Хуанг назвал усилия xAI «сверхчеловеческими».

Глава Nvidia добавил в своём интервью, что сомневается в возможностях какой-либо другой компании проделать такую же работу, какую выполнил Маск со своей командой, тем более в такие сроки.