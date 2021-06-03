На 20 тысяч дешевле можно ухватить ноутбук MateBook X Pro 2020. Он работает на базе процессора Intel Core i7-10510U 10-го поколения, оснащен 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD. В подарок при покупке дают рюкзак и роутер.

А за 12 990 рублей вместо прежних 17 780 можно ухватить беспроводные наушники FreeBuds Pro. В подарок отдают “умный” браслет — HUAWEI Band 4.

В распродаже также участвуют смартфоны, планшеты и “умные” часы китайской компании. За покупку устройств дарят подарки. Акция продлится вплоть до 9 июня, а ознакомиться с полным ассортиментом можно перейдя по этой ссылке.