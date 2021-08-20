Стартовали продажи фитнес-браслета Huawei Band 6 Pro со встроенным градусником

Наука и технологии
Сегодня в 10:08
Стартовали продажи фитнес-браслета Huawei Band 6 Pro со встроенным градусникомЖдём «ответки» от Xiaomi
Одновременно с флагманским P50 и P50 Pro, Huawei представила и новый фитнес-браслет — Huawei Band 6 Pro. Устройство получилось очень интересным и, наконец-то, поступило в продажу. Пока, правда, лишь на родине производителя, в Китае.
Браслет оснастили крупным AMOLED-дисплеем на 1,47 дюймов и с разрешением 368 х 194 пикселя, сообщает ITHome. Из датчиков девайс может похвастаться сенсорами для определения частоты сердцебиения, уровня кислорода в крови.
Отличительной особенностью (на фоне большинства конкурентов) Huawei Band 6 Pro стал встроенный градусник — аксессуар натурально способен измерить температуру тела владельца.
Из прочего стоит отметить 96 встроенных спортивных режима, NFC и доступную цену. Устройство продаётся по цене около 70 долларов (5,2 тыс рублей). Как скоро новинка появится в продаже в России — неизвестно.