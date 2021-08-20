Стартовали продажи фитнес-браслета Huawei Band 6 Pro со встроенным градусником

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Одновременно с флагманским P50 и P50 Pro, Huawei представила и новый фитнес-браслет — Huawei Band 6 Pro. Устройство получилось очень интересным и, наконец-то, поступило в продажу. Пока, правда, лишь на родине производителя, в Китае.