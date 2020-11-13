Стартовали продажи первых наушников Nokia с шумоподавлением

Стоит отметить, что наушники Nokia оснащены именно что активной системой шумоподавления — такая же используется в Apple AirPods Pro. Правда, в отличие от девайса яблочной компании, новинка от Nokia оценена всего лишь в 75 долларов или 5,825 рублей.

По заявлениям самой компании, наушники оснащены шестью микрофонами, которые помогают девайсу отсекать посторонние звуки. Также в этом устройству помогает встроенный искусственный интеллект.

Nokia Pro True Wireless Earphones получили защиту от воды и пыли по стандарту IPX5, а также аккумулятор на 720 мАч. Благодаря последнему, наушники способны прожить от одного заряда до 35 часов (вероятнее всего, при работе с кейсом).