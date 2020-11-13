Наука и технологии
Сегодня 18:29
Стартовали продажи первых наушников Nokia с шумоподавлением
По цене заметно более низкой, чем у Apple AirPods Pro
В сети появилась информация о том, что Nokia начала продажи своих первых наушников с шумоподавлением. Устройство получило название Nokia Pro True Wireless Earphones, а их отличительной особенностью, кроме подавления шума, стала низкая цена.
Стоит отметить, что наушники Nokia оснащены именно что активной системой шумоподавления — такая же используется в Apple AirPods Pro. Правда, в отличие от девайса яблочной компании, новинка от Nokia оценена всего лишь в 75 долларов или 5,825 рублей.
По заявлениям самой компании, наушники оснащены шестью микрофонами, которые помогают девайсу отсекать посторонние звуки. Также в этом устройству помогает встроенный искусственный интеллект.
Nokia Pro True Wireless Earphones получили защиту от воды и пыли по стандарту IPX5, а также аккумулятор на 720 мАч. Благодаря последнему, наушники способны прожить от одного заряда до 35 часов (вероятнее всего, при работе с кейсом).