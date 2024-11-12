Наука и технологии
Опубликовано 12 ноября 2024, 11:15
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Стартовали продажи Яндекс.Станции Мини 3 за 9990 рублей

Отличный вариант для входа в экосистему с Алисой
В магазинах сети М.Видео-Эльдорадо начались продажи Яндекс.Станции Мини 3, которая предлагается по цене 9990 рублей.
Стартовали продажи Яндекс.Станции Мини 3 за 9990 рублей
© М.Видео

Эта новая модель оснащена кастомным динамиком мощностью 12 Вт и увеличенным акустическим объемом, что обеспечивает громкое и чистое звучание.

Специальный бумажный конус динамика гасит шумы, позволяя сохранять высокое качество звука даже на максимальной громкости. Колонка воспроизводит частоты от 110 до 16 000 Гц, делая её подходящей для прослушивания музыки и команд.

Станция Мини 3 доступна в трех цветах: черный, серый и пастельный фиолетовый, что делает её подходящей для разных интерьеров.

Стартовали продажи Яндекс.Станции Мини 3 за 9990 рублей
© М.Видео

Устройство поддерживает управление умным домом через Wi-Fi, включая устройства с протоколом Matter over WiFi. Оснащение тремя микрофонами улучшает распознавание голоса, даже в шумной обстановке.

Новые функции Алисы, включая мультизадачность, напоминания и персонализированный прогноз погоды, дополняют функциональность устройства. Компактные размеры (102 х 60.5 мм) и вес 326 г делают колонку удобной для размещения в любом уголке дома.

Источник:М.Видео
Автор:Булат Кармак
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