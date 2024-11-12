Стартовали продажи Яндекс.Станции Мини 3 за 9990 рублей

Стартовали продажи Яндекс.Станции Мини 3 за 9990 рублейОтличный вариант для входа в экосистему с Алисой
Эта новая модель оснащена кастомным динамиком мощностью 12 Вт и увеличенным акустическим объемом, что обеспечивает громкое и чистое звучание.
Специальный бумажный конус динамика гасит шумы, позволяя сохранять высокое качество звука даже на максимальной громкости. Колонка воспроизводит частоты от 110 до 16 000 Гц, делая её подходящей для прослушивания музыки и команд.
Станция Мини 3 доступна в трех цветах: черный, серый и пастельный фиолетовый, что делает её подходящей для разных интерьеров.
Устройство поддерживает управление умным домом через Wi-Fi, включая устройства с протоколом Matter over WiFi. Оснащение тремя микрофонами улучшает распознавание голоса, даже в шумной обстановке.
Новые функции Алисы, включая мультизадачность, напоминания и персонализированный прогноз погоды, дополняют функциональность устройства. Компактные размеры (102 х 60.5 мм) и вес 326 г делают колонку удобной для размещения в любом уголке дома.