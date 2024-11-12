Стартовали продажи Яндекс.Станции Мини 3 за 9990 рублей

Эта новая модель оснащена кастомным динамиком мощностью 12 Вт и увеличенным акустическим объемом, что обеспечивает громкое и чистое звучание.

Специальный бумажный конус динамика гасит шумы, позволяя сохранять высокое качество звука даже на максимальной громкости. Колонка воспроизводит частоты от 110 до 16 000 Гц, делая её подходящей для прослушивания музыки и команд.

Станция Мини 3 доступна в трех цветах: черный, серый и пастельный фиолетовый, что делает её подходящей для разных интерьеров.