Стартовало серийное производство ракет для российского комплекса С-500

По данным Военного обозрения, изготовлением ракет занимаются предприятия, входящие в состав «Алмаз-Антей». Соответствующий контракт был заключён между Минобороны и концерном ещё в конце 2020 года. Что же до сроков начала поставок, то они должны стартовать уже в 2022 году.

Источники в оборонно-промышленном комплексе сообщают, что компания возьмёт на себя непосредственно серийных ракет, а не установочной партии.

Напомним, что прямо сейчас отечественные специалисты заняты тестированием новейшего зенитного комплекса. Их завершение ожидается до конца 2021-го.