Стартовало серийное производство ракет для российского комплекса С-500

Наука и технологии
Сегодня в 12:56
Стартовало серийное производство ракет для российского комплекса С-500Поставки планируются уже в следующем году
Как стало известно, Министерство обороны России вовсю готовится к передаче армии зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей». В связи с этим отечественная военная промышленность начала серийное производство ракет для данного типа ЗРК.
По данным Военного обозрения, изготовлением ракет занимаются предприятия, входящие в состав «Алмаз-Антей». Соответствующий контракт был заключён между Минобороны и концерном ещё в конце 2020 года. Что же до сроков начала поставок, то они должны стартовать уже в 2022 году.
Источники в оборонно-промышленном комплексе сообщают, что компания возьмёт на себя непосредственно серийных ракет, а не установочной партии.
Напомним, что прямо сейчас отечественные специалисты заняты тестированием новейшего зенитного комплекса. Их завершение ожидается до конца 2021-го.