Старую запись солиста The Beatles восстановят с помощью искусственного интеллекта

Удивительно, но для этого использовался искусственный интеллект, способный «извлечь» голос Джона Леннона из старой демозаписи.

Маккартни упомянул, что обратился к режиссеру Питеру Джексону, известному своей работой с использованием ИИ для создания «чистого» звука в документальном фильме «Get Back».

Благодаря данному уникальному подходу удалось восстановить голос Леннона из оригинальной, не очень качественной записи на кассете. Певец пояснил: «У нас был голос Джона и пианино, и он [Питер Джексон] смог разделить их с помощью ИИ».

Хотя официальное название песни пока не объявлено, велики шансы, что это будет композиция под названием «Now And Then», записанная в 1978 году незадолго перед трагической смертью Джона Леннона в 1980-м.