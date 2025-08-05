Старые электростанции Европы переоборудуют в дата-центры

Энергетические компании Франции, Германии и Италии, включая Engie, RWE и Enel, рассматривают возможность переоборудования своих старых электростанций под дата-центры. Такой подход позволяет не только снизить затраты на закрытие устаревших объектов, но и создать основу для будущих проектов в области возобновляемой энергетики.

Технологические корпорации видят в таких объектах удобный способ быстро получить доступ к электросетям и системам охлаждения водой — двум важным факторам для эффективной работы центров обработки данных, особенно на фоне стремительного роста спроса, связанного с развитием искусственного интеллекта.

Энергетические компании могут либо сдавать в аренду землю, либо самостоятельно строить и управлять дата-центрами, заключая долгосрочные контракты с IT-фирмами. Это обеспечивает стабильный доход и снижает риски, связанные с инвестициями в инфраструктуру.