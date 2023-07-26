Старые кладбища юга России оказались безопасны для человека

Старые кладбища юга России оказались безопасны для человекаНо концентрация некоторых вредных веществ на их территории все же превышена
Несмотря на то, что на кладбищах Ростовской области превышена концентрация некоторых тяжелых металлов, опасности эти загрязнения не представляют, успокаивают экологи.
Уровень тяжелых металлов в старинных некрополях Ростова-на-Дону и Батайска не превышает норму, показало исследование ученых из Южного федерального университета.
Значительные концентрации тяжелых металлов — химических элементов, плотность которых превышает пять граммов на кубический сантиметр или атомный номер которых больше 50 — негативно влияют на человека и состояние экосистем.
Площадь кладбищ с каждым годом все увеличивается, однако они практически не изучены. Достаточно обширные территории в границах населенных пунктов и их окрестностях являются потенциальным источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, отметил один из исследователей, директор Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Камиль Казеев.
Специалисты изучили состав почв на территориях восьми кладбищ Ростовской области. Выяснилось, что содержание большинство тяжелых металлов не превышают норму. В то же время концентрация некоторых была незначительно превышена. Чаще всего среди них были хром и цинк, реже — никель и свинец. В шести образцах из 52 валовое содержание тяжелых металлов было значительно выше допустимого уровня: для цинка — в 10–16 раз, для меди — в 2–20 раз.
По мнению Казеева, загрязнение может объясняться использованием оцинкованного железа, медных и хромированных деталей в гробничках и ограждениях, а также применением красок с тяжелыми металлами. Серьезной опасности для населения в настоящее время эти загрязнения не представляют, поскольку поступление вредных веществ в организм человека практически исключено, подчеркивает ученый.