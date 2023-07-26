Старые кладбища юга России оказались безопасны для человека

Уровень тяжелых металлов в старинных некрополях Ростова-на-Дону и Батайска не превышает норму, показало исследование ученых из Южного федерального университета.

Значительные концентрации тяжелых металлов — химических элементов, плотность которых превышает пять граммов на кубический сантиметр или атомный номер которых больше 50 — негативно влияют на человека и состояние экосистем.

Площадь кладбищ с каждым годом все увеличивается, однако они практически не изучены. Достаточно обширные территории в границах населенных пунктов и их окрестностях являются потенциальным источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, отметил один из исследователей, директор Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Камиль Казеев.

Специалисты изучили состав почв на территориях восьми кладбищ Ростовской области. Выяснилось, что содержание большинство тяжелых металлов не превышают норму. В то же время концентрация некоторых была незначительно превышена. Чаще всего среди них были хром и цинк, реже — никель и свинец. В шести образцах из 52 валовое содержание тяжелых металлов было значительно выше допустимого уровня: для цинка — в 10–16 раз, для меди — в 2–20 раз.

По мнению Казеева, загрязнение может объясняться использованием оцинкованного железа, медных и хромированных деталей в гробничках и ограждениях, а также применением красок с тяжелыми металлами. Серьезной опасности для населения в настоящее время эти загрязнения не представляют, поскольку поступление вредных веществ в организм человека практически исключено, подчеркивает ученый.