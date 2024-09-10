Старые воспоминания мешают формированию новых, показало исследование

Исследователи использовали метод «контекстного условного рефлекса» для обучения мышей запоминанию контекста с использованием высококалорийной пищи. В результате мыши с устоявшимся воспоминанием о высококалорийной пище не могли различить новые объекты в их окружении, что показало, как прочное воспоминание может блокировать формирование новых, гибких воспоминаний.

Исследование показало, что прочные воспоминания активируют стабильное количество нейронов, что затрудняет формирование новых гибких воспоминаний. Ученые отметили, что сильные воспоминания, поддерживаемые синхронизацией активности нейронов, мешают обновлению новыми данными.