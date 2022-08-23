Старый друг лучше новых двух: США ещё 20 лет будут использовать вышедшие 40 лет назад истребители F-16

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Старый друг лучше новых двух: США ещё 20 лет будут использовать вышедшие 40 лет назад истребители F-16Но почему так получилось?
Как-то так получилось, что истребители во всём мире могут использовать по несколько десятков лет. Не последнюю роль в этом играет дороговизна разработки новых моделей.
В то же различные страны активно модернизируют свои летательные аппараты. Вот и США планирует обновить собственные истребители четвёртого поколения F-16, которые были выпущены ещё в 1974 году.
По словам представителей военно-воздушных сил страны, боевые самолёты продолжат свои полёты даже в 2040-х. Сообщается, что такое решение было принято в связи с большим количеством F-16, состоящих на вооружении.
Известно, что модернизированные версии истребителя получат радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решёткой. Произойти обновление оборудование должно произойти «настолько быстро, насколько это возможно».