Статус Китая как страны с наибольшим числом патентов на ИИ подтвердили официально

Всего в период с 2014 по 2023 год было подано 54 тысячи заявок на патенты, касающиеся технологий ИИ в целом, 25% из них — в 2023 году. При этом только 6% патентов связаны с генеративным ИИ.

Китай обошёл другие страны по количеству зарегистрированных патентов на генеративные, то есть большие языковые модели ИИ, аналогичные ChatGPT. Всего в указанный период подано 38,2 тысяч заявок, США подали 6,3 тысяч, Южная Корея — 4,2 тысячи, Япония — 3,4 тысячи, Индия — 1,4 тысячи.

Среди компаний первое место у китайской игровой корпорации Tencent — 2,1 тысячи патентов. За ней следуют Ping An Insurance — 1,6 тысячи, Baidu — 1,2 тысяча, IBM — 601, Samsung — 468, Alphabet — 443.

Наибольшее число заявок связаны с разработкой генеративного ИИ для работы с видео или изображениями — около 18 тысяч, для работы с текстом — 13,5 тысячи, с записями речи или музыкой — 13,5 тысячи.