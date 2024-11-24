Статус пенсионера можно будет подтверждать через QR-код

С 1 июля 2025 года в России могут ввести возможность подтверждать статус пенсионера с помощью QR-кода через приложение «Госуслуги». Минтруд уточнил, что использование этой технологии будет добровольным как для граждан, так и для организаций, которые предоставляют льготы. Новый подход призван упростить процесс получения привилегий и исключить необходимость носить с собой пенсионное удостоверение.

Проект приказа уже вынесли на общественное обсуждение. Планируется, что QR-код будет предоставляться в электронном виде и предъявляться при обращении за льготами. Как отметили в Минтруде, методику считывания таких кодов разработают на основе опыта с электронным удостоверением многодетных семей, которое тестируется сейчас.

Эксперты считают, что инициатива может повысить удобство и безопасность, исключив риск потери документов. Однако пока остаются вопросы о готовности всех организаций, предоставляющих льготы, поддержать эту систему. Минтруд обещает проработать все нюансы до внедрения.