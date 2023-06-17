Ставки подняты: в России предложили штрафовать компании за утечки персональных данных от 5 млн рублей

Речь идёт о первом случае утечки, при повторных — до 3% от оборота компании. По словам Шейкина, закон должен быть принят в 2023 году. При этом политик заявил о необходимости проведения системной работы с сотрудниками по кибергигиене, «учитывая, что уже совсем скоро будет принят закон о крайне чувствительных оборотных штрафах за утечки персональных данных, полученных в результате взлома».

Также он подчеркнул, что российские коммерческие компании должны перейти на «современные отечественные IT-продукты, поддерживающие все необходимые для безопасности обновления».