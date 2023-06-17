Ставки подняты: в России предложили штрафовать компании за утечки персональных данных от 5 млн рублей

Ставки подняты: в России предложили штрафовать компании за утечки персональных данных от 5 млн рублейЗакон может быть принят уже в этом году
Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин сообщил о разработке законопроекта, согласно которому компании, допустившие утечки персональных данных, будут штрафоваться на сумму от 5 млн до 10 млн рублей.
Речь идёт о первом случае утечки, при повторных — до 3% от оборота компании. По словам Шейкина, закон должен быть принят в 2023 году. При этом политик заявил о необходимости проведения системной работы с сотрудниками по кибергигиене, «учитывая, что уже совсем скоро будет принят закон о крайне чувствительных оборотных штрафах за утечки персональных данных, полученных в результате взлома».
Также он подчеркнул, что российские коммерческие компании должны перейти на «современные отечественные IT-продукты, поддерживающие все необходимые для безопасности обновления».
За такие утечки, о которых мы, к сожалению, часто слышим, когда утекает более 100000 строк, согласно законопроекту, который разработало Минцифры РФ, предусматриваются штрафы для юридических лиц от 5 до 10 млн.