Парень на протяжении двух месяцев целенаправленно саботировал внедрение нейросетей в проект. Используя своё положение внутри команды, он намеренно добавлял ошибки в код, что значительно замедляло работу и приводило к постоянным сбоям.

Тянь загрузил Pickle-файлы с вредоносными компонентами, которые автоматически создавали баги, изменял версии библиотеки PyTorch, что вызывало сбои, и манипулировал чекпоинтами нейросетей, удаляя или изменяя важные данные обучения.

Это привело к тому, что вся команда, состоящая из тридцати разработчиков, два месяца безуспешно пыталась устранить проблемы, не подозревая о действиях стажёра.

Выяснить причины постоянных сбоев удалось только после анализа логов. В результате проект был сорван, сроки сгорели, а затраты заказчиков оказались напрасными.

Несмотря на серьёзные последствия, Тянь не понёс наказания со стороны своего учебного заведения.