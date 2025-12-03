Steam, PUBG Mobile и ChatGPT стали самыми оплачиваемыми онлайн-сервисами у россиян

На рост повлияли ноябрьские распродажи и «Чёрная пятница», которые традиционно стимулируют покупки игр, подписок и внутриигровых товаров.

Изменилась и аудитория: мужчин стало меньше на 10%, тогда как женщины и молодежь стали заметно активнее — последний сегмент прибавил 20%.

Самыми востребованными онлайн-сервисами стали Steam, PUBG Mobile и ChatGPT. Причем нейросеть уверенно закрепилась в тройке лидеров и по уровню интереса обогнала многие популярные игры.

Среди направлений для eSIM снова лидируют Турция и Китай, а на третье место поднялась Грузия, вытеснив Таиланд — показатель смещения туристических маршрутов.

В Mail отмечают: сезонные события по-прежнему сильно влияют на платежную активность.

По данным RuStore, в ноябре внутриигровые покупки выросли на 20%, а особенно востребованы оказались российские проекты вроде Tanks Blitz и Black Russia, а также китайские хиты — Cyber Evolution и Doomsday: Last Survivors.