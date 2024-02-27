Steam в России запрещён не будет: РКН удалил страницу сервиса из своей базы

Опубликовано 27 февраля 2024, 19:01
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Steam в России запрещён не будет: РКН удалил страницу сервиса из своей базыSteam выполнил необходимые требования для продолжения работы
Роскомнадзор сообщил, что игровой сервис Steam в России запрещён не будет. Сервис выполнил условия для продолжения работы — удалил со своего сайта страницу с запрещённой информацией.
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Ранее МВД приняло решение о блокировке ресурса из-за размещённой на одной из страниц информации об изготовлении наркотиков. На этом основании РКН внёс Steam в базу запрещённых ресурсов. Но после выполнения всех требований сайт удалён из реестра запрещённой информации.
«В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещённую на территории РФ информацию, интернет-страница (сообщества Steam) исключена из реестра. Роскомнадзор не ограничивал доступ к указанной странице», — сказано в сообщении пресс-службы РКН.