Steam вынудят проверять возраст российских пользователей через Госуслуги

Цель инициативы — защитить детей от деструктивного контента.

Документ предполагает обязательную маркировку игр, указывающую на наличие насилия, ненормативной лексики и других потенциально опасных элементов.

Распространителям игр также придется исключить доступ к запрещенной информации и информировать о возрастных ограничениях.

Согласно источникам, депутаты стремятся не запрещать игры, а создать баланс между свободой доступа и защитой подрастающего поколения. Для этого в обсуждении участвуют эксперты, педагоги и психологи.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал важность борьбы с контентом, влияющим на неокрепшую психику, и отмечал, что подобные меры поддерживаются родительским сообществом.