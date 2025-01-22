Наука и технологии
Опубликовано 22 января 2025, 08:34
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Steam вынудят проверять возраст российских пользователей через Госуслуги

Все ради защиты детей
Госдума России рассматривает законопроект, который обяжет разработчиков и платформы видеоигр, включая Steam, внедрить возрастную проверку пользователей через портал Госуслуги.
Steam вынудят проверять возраст российских пользователей через Госуслуги
© Ferra

Цель инициативы — защитить детей от деструктивного контента.

Документ предполагает обязательную маркировку игр, указывающую на наличие насилия, ненормативной лексики и других потенциально опасных элементов.

Распространителям игр также придется исключить доступ к запрещенной информации и информировать о возрастных ограничениях.

Согласно источникам, депутаты стремятся не запрещать игры, а создать баланс между свободой доступа и защитой подрастающего поколения. Для этого в обсуждении участвуют эксперты, педагоги и психологи.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал важность борьбы с контентом, влияющим на неокрепшую психику, и отмечал, что подобные меры поддерживаются родительским сообществом.

Источник:Хайтек
Автор:Булат Кармак
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