Steam вынудят проверять возраст российских пользователей через Госуслуги

Опубликовано 22 января 2025, 08:341 мин.
Steam вынудят проверять возраст российских пользователей через ГосуслугиВсе ради защиты детей
Госдума России рассматривает законопроект, который обяжет разработчиков и платформы видеоигр, включая Steam, внедрить возрастную проверку пользователей через портал Госуслуги.
Цель инициативы — защитить детей от деструктивного контента.
Документ предполагает обязательную маркировку игр, указывающую на наличие насилия, ненормативной лексики и других потенциально опасных элементов.
Распространителям игр также придется исключить доступ к запрещенной информации и информировать о возрастных ограничениях.
Согласно источникам, депутаты стремятся не запрещать игры, а создать баланс между свободой доступа и защитой подрастающего поколения. Для этого в обсуждении участвуют эксперты, педагоги и психологи.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал важность борьбы с контентом, влияющим на неокрепшую психику, и отмечал, что подобные меры поддерживаются родительским сообществом.