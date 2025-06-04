SteelSeries представила наушники Arctis Nova 3 для тех, кто играет везде: от ПК до Switch 2

Гарнитура получила фирменные динамики Nova, обеспечивающие насыщенное звучание и поддержку 360° Spatial Audio, включая Tempest 3D Audio (PS5) и Microsoft Spatial Sound. Одной из ключевых фишек стал мобильный Arctis App с 200+ игровыми аудиопрофилями — их можно менять прямо во время игры.

Благодаря Quick-Switch Wireless, устройство может мгновенно переключаться между 2.4 ГГц и Bluetooth 5.3, сохраняя отдельные настройки для каждого режима. Поддерживается быстрая зарядка: всего 15 минут дает 9 часов работы. Полная зарядка дает до 40 часов в Bluetooth-режиме.