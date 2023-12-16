Стеклотару принимают? В США стала популярна покупка возвратов из Amazon и Walmart

Но эти товары не всегда возвращаются на склады магазинов: переупаковка, возврат до склада и прочие расходы нередко превосходят стоимость товара, поэтому их отдают перекупщикам. А те уже поставляют их в свои или «партнёрские» магазины-свалки (bin stores), где купить всё это можно, порой, за бесценок.

Причём эти магазины вызывают у американцев ажиотаж, люди могут приехать из соседних городов и даже штатов. В этих магазинах собираются огромные очереди, люди могут «забивать» место рано утром и ждать целый день, точная зная, куда идти, так как заранее изучают ассортимент в соцсетях этих торговых свалок.