Стеклотару принимают? В США стала популярна покупка возвратов из Amazon и Walmart

Стеклотару принимают? В США стала популярна покупка возвратов из Amazon и WalmartТакие магазины так и называются — свалками
Вот куда могут попадать товары, возвращённые в онлайн-супермаркеты вроде Amazon, Walmart, Target, Kohl's и другие. По информации Национальной федерации розничной торговли США (NRF), в 2022 году американцы возвратили товаров в интернет-магазины на общую сумму $816 млрд.
Но эти товары не всегда возвращаются на склады магазинов: переупаковка, возврат до склада и прочие расходы нередко превосходят стоимость товара, поэтому их отдают перекупщикам. А те уже поставляют их в свои или «партнёрские» магазины-свалки (bin stores), где купить всё это можно, порой, за бесценок.
Причём эти магазины вызывают у американцев ажиотаж, люди могут приехать из соседних городов и даже штатов. В этих магазинах собираются огромные очереди, люди могут «забивать» место рано утром и ждать целый день, точная зная, куда идти, так как заранее изучают ассортимент в соцсетях этих торговых свалок.