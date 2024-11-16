Стенты для лечения ишемической болезни сердца начнут печатать на 3D-принетре

Учёные из ПНИПУ разработали новую технологию 3D-печати коронарных стентов, которые применяются при лечении ишемической болезни сердца. Этот метод делает стенты более прочными и сокращает время их производства. В вузе отметили, что такие конструкции должны сочетать гибкость, биосовместимость и надёжность, а их подход позволил добиться улучшенных характеристик благодаря двухэтапной печати из кобальт-хромового сплава.

Стенты — это металлические каркасы, которые устанавливают в суженные сосуды для восстановления кровотока. До сих пор их изготавливали в основном методом лазерной резки. Новый метод 3D-печати открывает возможность создавать индивидуальные модели с учётом особенностей пациента. По словам разработчиков, тщательное моделирование и настройка параметров печати делают возможным производство сложных и персонализированных конструкций.

В вузе подчеркнули, что улучшенные стенты не только повысят эффективность лечения, но и сделают его более доступным. Индивидуальный подход к их созданию может значительно улучшить качество жизни пациентов. Теперь перед технологией открываются перспективы для внедрения в клиническую практику и дальнейшего усовершенствования методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний.