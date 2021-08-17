Стильные прозрачные наушники от экс-главы OnePlus раскупили за 2 минуты

Стоит отметить, что размер первой партии наушников был не особо велик — всего 4,8 тыс экземпляров, передаёт Gizmochina. Но даже в таком случае скорость, с которой девайс растащили фанаты, не может не удивлять.

Напомним, что отличительной особенностью наушников Nothing стал их дизайн. Устройство получило прозрачную конструкцию, позволяющую разглядеть внутреннее строение девайса. При этом вес каждого наушника составляет всего 4,7 г, а за звучание в них отвечают 11,6 мм излучатели, произведённые силами Teenage Engineering.