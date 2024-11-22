Стиральную машину для людей создадут в Японии

Новое устройство, названное «Mirai Ningen Sentakuki» («Человекостирка будущего»), будет использовать передовые технологии для создания уникального опыта очистки и расслабления. Посетители выставки смогут опробовать машину на себе, а компания также планирует выпустить домашнюю версию устройства.

Устройство напоминает кабину пилота реактивного самолёта и оснащено прозрачной крышкой, которая открывается сзади. Вода наполняет устройство, когда пользователь садится в центр кабины. Встроенные сенсоры измеряют пульс и другие биологические данные, чтобы обеспечить комфортную температуру для пользователя.

Кроме того, искусственный интеллект анализирует состояние человека, помогая ему расслабиться и проецируя успокаивающие изображения на внутреннюю поверхность крышки. Весь процесс — от мытья до сушки — занимает всего 15 минут.