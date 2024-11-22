Наука и технологии
Опубликовано 22 ноября 2024, 21:26
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Стиральную машину для людей создадут в Японии

Обновленная версия модели 1970 года
В Японии разработали обновленную версию уникальной «стиральной машины» для человека, которая была представлена на Всемирной выставке в 1970 году. Тогда устройство не получило коммерческого успеха, но теперь японская компания Science Co. представит модернизированную версию на выставке Osaka Kansai Expo в апреле 2025 года.
Стиральную машину для людей создадут в Японии

© Kazuhito Suwa

Новое устройство, названное «Mirai Ningen Sentakuki» («Человекостирка будущего»), будет использовать передовые технологии для создания уникального опыта очистки и расслабления. Посетители выставки смогут опробовать машину на себе, а компания также планирует выпустить домашнюю версию устройства.

Устройство напоминает кабину пилота реактивного самолёта и оснащено прозрачной крышкой, которая открывается сзади. Вода наполняет устройство, когда пользователь садится в центр кабины. Встроенные сенсоры измеряют пульс и другие биологические данные, чтобы обеспечить комфортную температуру для пользователя.

Кроме того, искусственный интеллект анализирует состояние человека, помогая ему расслабиться и проецируя успокаивающие изображения на внутреннюю поверхность крышки. Весь процесс — от мытья до сушки — занимает всего 15 минут.