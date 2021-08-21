Стиральные машины, холодильники и прочую технику LG распродают со скидками

Так, сэкономить 5 тысяч рублей можно на покупке холодильника LG с технологией DoorCooling+ GA-B509MAUM. Напомним, что в обычное время эта модель продается за 54 990 рублей, тогда как сейчас ухватить ее можно за 49 990.

На 10 тысяч дешевле можно ухватить узкую стиральную машину LG AI DD F2V5NG0W. Ее стоимость снизилась с 39 990 рублей до 29 990.

Также в акции можно встретить телевизоры, мониторы, пылесосы и микроволновые печи.

Ознакомиться с остальной техникой, стоимость которой упала в рамках распродажи, можно перейдя по этой ссылке.