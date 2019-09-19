Стив Джобс помог Disney выкупить Marvel Studios

Известно, что в 2009 году компания Disney уже владела киностудией Pixar, но не хотела останавливаться на достигнутом. Так, Айгер решил узнать у Джобса мнение по поводу покупки Marvel.

”Вот это для тебя важно? Действительно хочешь это приобрести? Еще один Pixar?”,- иронично спросил Джобс. Айгер хоть и был не уверен в своей инициативе, но точно знал, что покупка компании может сделать Disney безоговорочным лидером. По просьбе Айгера, глава Apple совершил ключевой звонок президенту Marvel Studios Айку Перлмуттеру, чтобы порекомендовать кандидатуру Disney. После сделки Перлмуттер рассказал, что именно звонок Джобса оказал на него большее влияние.