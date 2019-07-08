Стив Джобс предрекал кризис Apple из-за Тима Кука

По его словам, Джобс еще при жизни считал, что Тим Кук не человек “продукта”. Да, он может заниматься административными делами, он может повысить продажи устройств, но в нем нет того огня, который Стив видел в качестве главной черты своего преемника. По словам Айзексона, он не стал добавлять факт такого разговора со Стивом в написанную им биографию Джобса просто потому, что по его мнению, не об этом должна была быть книга о величайшем человеке прошлого столетия. Сейчас же он считает, что яблочная компания теряет свои позиции не в последнюю очередь именно из-за того, что Тим Кук не человек “продукта”. И по той же причине, по его мнению, из компании ушел Джони Айв. По словам Айзексона, Айв скорее всего не выдержал посредственного отношения Кука к процессу разработки продукта, в результате чего и решил покинуть компанию.

Напомним, что главный дизайнер Apple ушел из компании спустя более 20 лет работы. До конца года он освободит свой кабинет и откроет собственный бизнес. Одним из первых клиентов новообразованной компании должен стать его бывший работодатель — компания Apple.