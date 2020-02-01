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Стивен Кинг удалился из Facebook из-за отсутствия защиты личных данных
А также из-за дезинформации в политической рекламе
Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг принял решение удалить свою официальную страницу в Facebook, сообщив, что данная инициатива обусловлена отсутствием защиты личных данных в социальной сети Цукерберга. Кроме того, он также отметил, что сервис не раз был замечен в донесении противоречивой информации в политической рекламе.
”Я ухожу из Facebook. Меня не устраивает поток ложной информации, которая допустима в его политической рекламе, и я не уверен в его способности защитить персональные данные пользователей”, — поделился Кинг на своей странице в Twitter.
Напомним, что Facebook часто обвиняют в недостаточной защите данных пользователей. Более того, буквально два года назад была зафиксирована передача персональной информации порядка 87 млн пользователей Facebook.