Стивен Кинг удалился из Facebook из-за отсутствия защиты личных данных

”Я ухожу из Facebook. Меня не устраивает поток ложной информации, которая допустима в его политической рекламе, и я не уверен в его способности защитить персональные данные пользователей”, — поделился Кинг на своей странице в Twitter.

Напомним, что Facebook часто обвиняют в недостаточной защите данных пользователей. Более того, буквально два года назад была зафиксирована передача персональной информации порядка 87 млн пользователей Facebook.