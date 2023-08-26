Стивен Кинг заявил, что не против обучения ИИ на своих книгах

Стивен Кинг, напротив, согласен с практикой обучения генеративного ИИ на своих произведениях, и не выставляет какие-либо условия. По словам писателя, цифровому интеллекту есть чему учиться, так как в творчестве технологии всерьёз уступают человеку. В качестве примера Кинг привёл стихи, созданные ИИ, сравнив их с деньгами в кино: «хорошие на первый взгляд, но не так хороши при ближайшем рассмотрении».

Кинг сторонник идеи, что ИИ ещё далеко до имитации человеческих способностей, и он считает, что технологии как раз нужно помогать в обучении. Также он подчеркнул, что загрузка в компьютеры, или «цифровые блендеры», не только его книг, но и других авторов, научит ИИ более красивому и высококачественному искусству.

Кинг не против развития искусственного интеллекта, и это его «пока не беспокоит». «С таким же успехом я мог бы быть королём Канутом, запрещающим приливу наступать. Или луддитом, пытающимся остановить промышленный прогресс, разбив вдребезги паровой ткацкий станок», — с юмором ответил писатель на вопрос о запрете обучения ИИ на своих текстах.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.