STMicroelectronics отгрузила 5 млрд чипов для Starlink

Опубликовано 16 декабря 2025, 15:001 мин.
STMicroelectronics отгрузила 5 млрд чипов для StarlinkЗа следующие два года поставки могут удвоиться
Производитель микросхем STMicroelectronics поставил более 5 миллиардов радиочастотных антенных чипов для спутниковой сети Starlink компании SpaceX. По словам руководителя подразделения компании, за следующие два года отгрузки могут удвоиться, но конкретные цели не называются.
Сотрудничество между STMicro и SpaceX началось около 2015 года. Поставляемые чипы представляют собой радиочастотные антенные модули на базе технологии BiCMOS. Они используются в пользовательских терминалах Starlink.
Рост коммерческого сегмента космической отрасли, где работают такие проекты как Starlink, OneWeb и планируемая сеть Amazon, создает спрос на специализированные технологии. Эти компоненты должны обеспечивать высокую скорость передачи данных и быть устойчивыми к жестким условиям космоса.
В планах STMicro также участие в европейских проектах, включая спутниковую группировку Iris 2.