STMicroelectronics отгрузила 5 млрд чипов для Starlink

Сотрудничество между STMicro и SpaceX началось около 2015 года. Поставляемые чипы представляют собой радиочастотные антенные модули на базе технологии BiCMOS. Они используются в пользовательских терминалах Starlink.

Рост коммерческого сегмента космической отрасли, где работают такие проекты как Starlink, OneWeb и планируемая сеть Amazon, создает спрос на специализированные технологии. Эти компоненты должны обеспечивать высокую скорость передачи данных и быть устойчивыми к жестким условиям космоса.

В планах STMicro также участие в европейских проектах, включая спутниковую группировку Iris 2.