Сто миллионов лет назад вода на севере Сибири была такой же теплой, как в Средиземном море

Палеонтологи из Санкт-Петербургского государственного университета, Геологического Института РАН, Зоологического института РАН и чешского Карлова университета проанализировали остатки древних рептилий мелового периода, найденные на севере Восточной Сибири. Ученые показали, что 100 миллионов лет назад средняя температура морской воды в этом регионе была значительно выше и примерно соответствовала температуре воды в современном Средиземном море. Результаты исследования опубликованы в журнале Cretaceous Research.

В во время экспедиций в 2021 и 2022 годах на севере Красноярского края — в долине реки Пясина на полуострове Таймыр — специалистам из ГИН РАН удалось найти зубы, позвонки и другие кости плезиозавров, мозазавров и черепах — рептилий позднего мелового периода. Эта находка — редкость для палеонтологов, поскольку на обширной территории Сибири мезозойские отложения преимущественно скрыты под толщей более молодых пород.

Детально изучив кости, исследователи установили, что на севере Западно-Сибирского моря — покрывавшего в то время территорию, где были обнаружена остатки рептилий — в позднем меле обитали представители двух семейств плезиозавров, короткошейные поликотилиды и гигантские длинношеие эласмозавриды.

Обнаруженная среди прочих черепаха оказалась сухопутной. Находка холоднокровной рептилии в высоких широтах говорит о том, что климат в позднем меловом периоде был достаточно теплым, вероятно, теплее, чем сегодня, отмечает один из исследователей, заведующий Палеонтологическим музеем СПбГУ Дмитрий Григорьев.

Изотопный анализ ископаемых показал, что температура воды в верхнемеловую эпоху в данном регионе составляла 14–16 °С.