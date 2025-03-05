Стоимость акций NVIDIA рухнула на 9% из-за новых пошлин США

В результате рыночная капитализация компании сократилась на $265 млрд, снизившись с $3 трлн до $2,79 трлн.

Падение акций произошло на фоне общей нестабильности рынка: индекс Dow Jones потерял 1,8%, а Nasdaq просел более чем на 3%.

К этому добавились 13% снижения за последние дни, несмотря на недавний отчет NVIDIA с рекордным ростом выручки на 78%.

Главный финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс отметила, что влияние пошлин пока неясно. Хотя чипы компании производятся в основном на Тайване, комплектные серверные системы собираются и в других регионах, включая США и Мексику.

Несмотря на падение акций, глава компании Дженсен Хуанг заявил, что спрос на Blackwell остается высоким, а следующий квартал будет «хорошим».