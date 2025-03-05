Наука и технологии
Опубликовано 05 марта 2025, 07:34
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Стоимость акций NVIDIA рухнула на 9% из-за новых пошлин США

Но Хуанг сохраняет оптимизм
Цена акций NVIDIA обвалилась на 9% после заявления Дональда Трампа о введении новых 25% пошлин на импорт товаров из Мексики и Канады.
Стоимость акций NVIDIA рухнула на 9% из-за новых пошлин США
© CNBC

В результате рыночная капитализация компании сократилась на $265 млрд, снизившись с $3 трлн до $2,79 трлн.

Падение акций произошло на фоне общей нестабильности рынка: индекс Dow Jones потерял 1,8%, а Nasdaq просел более чем на 3%.

К этому добавились 13% снижения за последние дни, несмотря на недавний отчет NVIDIA с рекордным ростом выручки на 78%.

Главный финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс отметила, что влияние пошлин пока неясно. Хотя чипы компании производятся в основном на Тайване, комплектные серверные системы собираются и в других регионах, включая США и Мексику.

Несмотря на падение акций, глава компании Дженсен Хуанг заявил, что спрос на Blackwell остается высоким, а следующий квартал будет «хорошим».

Источник:CNBC
Автор:Булат Кармак
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