Стоимость акций производителя электромобилей Tesla рухнула в рекордно короткие сроки

Если верить официальному сообщению биржи NASDAQ, случилось это в связи с ростом эпидемии коронавируса — все дело в том, что сборочный завод Tesla под Шанхаем был временно остановлен в связи с распространением вируса. Что же до прежнего роста стоимости акций компании, то данный феномен связан с достаточно позитивными финансовыми и операционными результатами Tesla во втором полугодии прошлого года. Именно они сумели убедить инвесторов в том, что компанию ждет светлое будущее и она сумела преодолеть технологические и логистические проблемы, в связи с чем уже совсем скоро сможет выйти на прибыль.

К слову, в момент наивысшей точки роста стоимости акций Tesla, многие аналитики сравнивали график котировок компании с биткоином в 2017 году. При этом они же высказали мысль, что средняя цена акции Tesla в 2020 году будет ниже 500 долларов.