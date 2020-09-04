Стоимость Apple рухнула за день на 13,5 триллионов рублей

Эксперты заявляют, что данное падение рынка в целом можно назвать крупнейшим (в рамках одного дня) за всю историю американского рынка. До этого рекорд Apple был поставлен в марте — тогда яблочная компания, не без помощи Microsoft, потеряла 11,2 трлн рублей. Еще ранее нечто подобное “устроила” Facebook — компания, в июне 2018 года, потеряла около 9 трлн рублей.

По мнению специалистов, данное падение рынка в целом и стоимости Apple в частности не имеет новостных либо других явных причин. Они лишь предполагают, что крах может быть связан с тем, что в период пандемии рынок ценных бумаг “подогревало” множество новых неопытных инвесторов. Также спровоцировать панику могло не слишком быстрое улучшение положения дел в американской экономике.