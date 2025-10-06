Наука и технологии
Опубликовано 06 октября 2025, 08:18
Стоимость Bitcoin впервые превысила $125 000 за монету

И рост продолжается
Курс главной криптовалюты — Bitcoin — обновил исторический максимум, превысив отметку в $125 000 за монету.
Новый рекорд зафиксирован на фоне снижения ликвидности и массового вывода активов с централизованных криптобирж. По данным аналитических платформ, количество Bitcoin на биржах опустилось до минимума за последние шесть лет.

Эксперты связывают это с переходом инвесторов к стратегии долгосрочного хранения — перемещением средств на холодные кошельки. Подобная тенденция традиционно приводит к сокращению предложения на рынке и росту цены актива.

Новый максимум превзошёл прежний рекорд в $124 500, установленный 14 августа. После осенней коррекции, в ходе которой Bitcoin потерял около 13,5% стоимости, октябрь стал месяцем восстановления.

На момент публикации криптовалюта торгуется на уровне $125 100, демонстрируя уверенный рост и укрепляя статус основного цифрового актива на рынке.

