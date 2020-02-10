Стоимость биткоина вновь перешагнула отметку в 10 тыс долларов

Если быть более точным, то по состоянию на 15:42 по Московскому времени, в воскресенье, за 1 биткоин на бирже просили 10 145 долларов. Но это все еще достаточно далекий результат от рекорда 2017 года — тогда, в декабре, за продажу 1 биткоина можно было получить порядка 20 тыс долларов.

Напомним, что биткоин — это самая популярная на сегодняшний день криптовалюта, эмитентом которой может стать абсолютно любой пользователь, являющийся участником данной системы. Отношение к данной валюте и криптовалюте в целом достаточно неоднозначное: кто-то считает, что это будущее финансового мира и криптографии, а кто-то придерживается мнения, что это очередная попытка собрать деньги у доверчивых пользователей, не предоставляя взамен ничего мало-мальски стоящего.