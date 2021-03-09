Наука и технологии
Сегодня в 12:02
Стоимость электромобилей сравняется с обычными авто в ближайшие несколько лет
А затем они будут становиться только дешевле
В последние десять лет электромобили становились всё доступнее. И дело не только в появлении всё больших зарядных станций, но и в падении цены на новые модели. А согласно последним прогнозам аналитиков, стоимость электромобилей и вовсе сравняется с обычными авто в ближайшие несколько лет.
Катализатором столь положительных «предсказаний» выступило намерение Volkswagen перевести на электротягу половину своей продукции к 2030 году, пишет Aroged. Это и то, что цены на тяговые батареи упадут к 2025 году, приведёт к «паритету цен электромобилей с транспортными средствами на двигателях внутреннего сгорания».
Что интересно, в самом выгодном положении прямо сейчас находится компания Tesla. По словам аналитиков, за счёт покупки аккумуляторов в больших объёмах, для неё каждый электромобиль обходится в 1-2 тыс долларов дешевле, чем конкурентам.