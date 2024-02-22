Стоимость ИИ-токенов Nvidia взлетела после повышения капитализации компании

Опубликовано 22 февраля 2024, 23:02
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Стоимость ИИ-токенов Nvidia взлетела после повышения капитализации компанииСразу после публикации отчёта
Основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг прокомментировал реакцию инвесторов на отчёт о финансоваых показателях компании. В четвёртом квартале прибыль Nvidia превысила ожидания аналитиков.
Прибыль компании составила $221 млрд, что на $2 млрд превысило прогнозы. В связи с этим сразу выросла и стоимость ИИ-токенов Nvidia. Например, одна из самых дорогих монет, AGIX, выросла в цене на 33% сразу после публикации отчёта.
«Ускоренные вычисления и генеративный искусственный интеллект достигли переломного момента. Спрос на них растёт по всему миру», — заявил Хуанг.