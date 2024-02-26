Стоимость компании NVIDIA превысила ВВП большинства стран мира. В том числе и России

$1.97 трлн — именно столько стоит NVIDIA на данный момент. Это больше, чем ВВП таких стран, как Южная Корея, Австралия и Испания.

Чем же объясняется такой феномен? Как минимум тем, что NVIDIA является лидером на рынке видеокарт, которые сейчас очень востребованы.