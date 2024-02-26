Стоимость компании NVIDIA превысила ВВП большинства стран мира. В том числе и России

Опубликовано 26 февраля 2024, 06:41
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Стоимость компании NVIDIA превысила ВВП большинства стран мира. В том числе и РоссииВпечатляющий результат, между прочим!
Невероятно, но факт: стоимость компании NVIDIA, производителя видеокарт, превысила ВВП большинства стран мира, включая Россию.
$1.97 трлн — именно столько стоит NVIDIA на данный момент. Это больше, чем ВВП таких стран, как Южная Корея, Австралия и Испания.
Чем же объясняется такой феномен? Как минимум тем, что NVIDIA является лидером на рынке видеокарт, которые сейчас очень востребованы.
Также компания активно развивается в сфере ИИ, что также является очень перспективным направлением.
Что это значит для нас? Во-первых, это говорит о силе и потенциале NVIDIA. Во-вторых, это может привести к росту цен на продукцию компании. В-третьих, это может стать стимулом для развития других компаний в сфере высоких технологий.