Стоимость компании Tesla установила новый рекорд

Что интересно, буквально за один день, 24 ноября 2020 года, акции Tesla сумели подорожать на 6,78% — именно этот рывок и позволил компании достигнуть отметки более 515 млрд долларов, сообщает Tech Crunch. Рост стоимости акций начался на фоне появления новости о скором добавлении Tesla в индекс S&P 500. Оно, согласно данным источником, состоится уже до 21 декабря. В результате подобной “манипуляции”, компания Илона Маска встанет в один ряд с такими гигантами как Apple, Berkshire Hathaway и Microsoft.

Отметим, что на увеличении капитализации Tesla, разбогател и сам Маск — его “кошелек” увеличился на 7,24 млрд долларов и достиг значения в 128 млрд долларов. Это позволило миллиардеру стать вторым самым богатым человеком планеты, обогнав Билла Гейтса и Марка Цукерберга, но все еще уступая основателю Amazon Джеффу Безосу.