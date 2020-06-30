Стоимость огромного Honor X10 Max с 7-дюймовым дисплеем раскрылась незадолго до анонса

Так, согласно данным источника, Honor X10 Max 5G в модификации на 6 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней будет стоить порядка 325 долларов, тогда как модель на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней оценена китайской компанией в 368 долларов. В то же время, версия на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти, по словам источников, обойдется покупателям в 396 долларов.

Что касается технических особенностей устройства, ожидается, что смартфон получит процессор MediaTek Dimensity 800 5G с огромным аккумулятором на 5000 мАч. Honor X10 Max 5G также приписывают поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Официальный анонс новинки запланирован на 2 июля.