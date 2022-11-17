Стоимость перевода россиян с Android и iOS на отечественную Аврору оценили

Наши коллеги из Коммерсанта ознакомились и поделились главными выдержками из документа. Судя по нему, оператор предлагает выпустить широкую линейку смартфонов и планшетов на базе данной ОС.

Для этого она предлагает заключить партнёрство с российскими производителями электроники. Всего планируется произвести около 70 млн единиц техники.

Специалисты Ростелекома оценили общую стоимость проекта в 480 млрд руб. В первый же год после реализации проекта ожидаемая выручка от продаж составит 28 млрд руб.

В качестве причины перехода на отечественную ОС вместо Android и iOS называется «угроза отключения организаций и граждан России от мобильных экосистем Google и Apple, а также исчезновения из официальных магазинов важных российских приложений и сервисов».