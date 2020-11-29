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Стоимость планеты Земля подсчитали с применением новейшей формулы
Оказалось, что наша планета - самая дорогая как минимум в Солнечной системе
Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько может стоит наша планета? Миллиарды долларов? Триллионы? Если вас, как и нас, давно не отпускали подобные мысли, то новейшее исследование ученого из Калифорнийского университета в Санта-Круз явно окажется для вас полезным. Он, используя новейшую формулу, посчитал стоимость всей планеты Земля.
Ассистент профессора астрономии и астрофизики Грег Лафлин придумал особую формулу, которая позволила достаточно точно подсчитать стоимость планеты, передает Daily Mail. Она учитывая совершенно разные параметры, в том числе и массу планеты, ее температуру, возраст и т.д. Все эти показатели крайне важны для того, чтобы выяснить способность Земли поддерживать жизнь.
В итоге, по результатам подсчетов ученого, стоимость нашей планеты составляет около 5 квадриллионов долларов. При этом она является самой дорогой из всех планет, стоимость которых Лафлин подсчитывал. Для сравнения цена Марса составляет 16 тыс долларов или немногим больше 1 млн рублей. Столь низкая цена красной планеты связана с ее слабой пригодностью для развития жизни.