Стоит ли бояться появления более заразной мутации коронавируса в 2022 году — отвечает Билл Гейтс

По его словам, подобный сценарий развития событий крайне маловероятен. При этом он подчеркнул, что быть на 100% уверенным в этом тоже не стоит — миллиардер считает, что «за время пандемии мы пережили много сюрпризов».

Гейтс также отметил, что за время пандемии коронавируса человечество получило иммунитет, которого может хватить как минимум на ближайший год. Также предприниматель допустил, что «какое-то время нам придётся ежегодно прививаться от коронавируса».

Напомним, что чуть ранее Билл Гейтс предсказал уменьшение числа заражений коронавирусом в мире в текущем году. Случиться это должно после того, как стихнет омикрон-штамм инфекции.