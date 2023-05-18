Стоит ли бояться проблем со здоровьем из-за любви пить кофе натощак

Врач и телеведущий Сергей Агапкин заявил, что пить кофе натощак не только не вредно, но и может быть полезно.

По словам специалиста, утренняя чашка кофе на пустой желудок помогает некоторым людям избавиться от застоявшейся желчи в желчном пузыре. Да, вы правильно поняли, кофе на пустой желудок может помочь вам оставаться здоровыми.

Врач также заметил, что кофе может помочь людям, которые страдают от запоров. Напиток стимулирует работу кишечника и это может помочь облегчить проблемы с пищеварением.

Но это не все хорошие новости о кофе. Ещё один известный врач и телеведущий, Александр Мясников, также поделился положительными свойствами любимого многими напитка. Он сказал, что кофе не повышает риск образования камней в почках, как многие думают.